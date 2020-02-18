Рохо: сказал Ибрагимовичу: «Что с тобой, носатый?». Знал, что он убьёт меня, если поймает

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо, выступающий на правах аренды за «Эстудиантес», рассказал о стычке с форвардом Златаном Ибрагимовичем.



«Это было во время матча Лиги Европы с „Ростовом“. Ибрагимович хотел, чтобы я постоянно пасовал ему, но я часто отдавал мяч Погба. Тогда Златан начал поднимать руки и кричать на испанском и английском языках. Я сказал: „Что с тобой, носатый? Закрой рот“. Я знал, что он убьёт меня, если поймает. Он почти два метра ростом и к тому же каратист.



Когда Златан вошёл в раздевалку, я прямо сказал ему, чтобы он закрыл рот и перестал кричать. Мы начали оскорблять друг друга, а партнёры по команде наблюдали за нами. Моуринью пытался успокоить нас. Я продолжал ругаться, это был мой способ защиты. Потом Моуринью остановил нас.



Несколько дней спустя, во время завтрака, кто-то схватил меня сзади за шею. Смеясь, он произнёс: „Засранец, ты не можешь говорить со мной в таком тоне при всех“. С тех пор мы отлично ладили», — приводит слова Рохо AS.