Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рохо: сказал Ибрагимовичу: «Что с тобой, носатый?». Знал, что он убьёт меня, если поймает

Рохо: сказал Ибрагимовичу: «Что с тобой, носатый?». Знал, что он убьёт меня, если поймает
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо, выступающий на правах аренды за «Эстудиантес», рассказал о стычке с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

«Это было во время матча Лиги Европы с „Ростовом“. Ибрагимович хотел, чтобы я постоянно пасовал ему, но я часто отдавал мяч Погба. Тогда Златан начал поднимать руки и кричать на испанском и английском языках. Я сказал: „Что с тобой, носатый? Закрой рот“. Я знал, что он убьёт меня, если поймает. Он почти два метра ростом и к тому же каратист.

Когда Златан вошёл в раздевалку, я прямо сказал ему, чтобы он закрыл рот и перестал кричать. Мы начали оскорблять друг друга, а партнёры по команде наблюдали за нами. Моуринью пытался успокоить нас. Я продолжал ругаться, это был мой способ защиты. Потом Моуринью остановил нас.

Несколько дней спустя, во время завтрака, кто-то схватил меня сзади за шею. Смеясь, он произнёс: „Засранец, ты не можешь говорить со мной в таком тоне при всех“. С тех пор мы отлично ладили», — приводит слова Рохо AS.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020