Гуллит: ван Дейк должен был получить «Золотой мяч»

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года должен был получить голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

«Мне кажется, что итоги „Золотого мяча“ означали, что ван Дейк никогда не выиграет этот приз. Я считаю, что он заслуживал награду. Впрочем, я не могу сказать, что Месси выиграл приз незаслуженно. Но если защитник и имел шанс выиграть „Золотой мяч“, то это должно было произойти именно в этот момент», — приводит слова Гуллита JOE.

Напомним, что в голосовании Месси опередил ван Дейка на семь очков. 32-летний аргентинец завоевал «Золотой мяч» в шестой раз в своей карьере, что является мировым рекордом. Ближайшим преследователем Месси является Криштиану Роналду (5).