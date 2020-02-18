«Ювентус» намерен продлить контракт с Кьеллини
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в ближайшее время может подписать новый контракт с клубом, сообщает Goal.
По данным источника, туринский клуб предложит футболисту новое годичное соглашение. Ожидается, что подписание контракта состоится в течение нескольких дней. Недавно игрок восстановился после тяжёлой травмы колена и вернулся на поле.
Кьеллини перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 7,7 млн. В нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в двух матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с туринским клубом действует до лета 2020 года.
«Ювентус», набрав 57 очков в 24 матчах, лидирует в турнирной таблице Серии А.
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