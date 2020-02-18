«Локомотив» может подписать хавбека сборной ДР Конго

Московский «Локомотив» ведёт переговоры о переходе конголезского полузащитника «Лечче» Ганелли Имбула, утверждает Football Italia со ссылкой на Footmercato.
По данным источника, российский клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Трансфер игрока принадлежит «Сток Сити», но английский клуб готов расторгнуть с ним соглашение. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в трёх матчах чемпионата Италии (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями.
Имбула перешёл в «Сток Сити» в феврале 2016 года из «Порту». Сумма трансфера составила € 24,25 млн. С тех пор он провёл за английский клуб 28 матчей и забил два гола, а затем сдавался в аренду «Тулузе» и «Райо Вальекано». За сборную ДР Конго Имбула сыграл два матча.
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