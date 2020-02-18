Касильяс сообщил президенту «Порту» о решении завершить профессиональную карьеру

Президент «Порту» Жорже Нуну Пинту да Кошта рассказал, что голкипер клуба Икер Касильяс сообщил ему о решении завершить профессиональную карьеру.
Ранее стало известно, что Касильяс выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).
«Прежде чем объявить о желании баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации, Касильяс приехал в Порту, чтобы пообедать со мной и сообщить о решении завершить карьеру игрока. Я был очень рад услышать о его новых планах. Он тронул меня. У Касильяса была отличная профессиональная карьера, он выступал лишь в двух командах. Мы знаем, что оба клуба навсегда останутся в его сердце. Я буду скучать по нему», — приводит слова да Кошты O Jogo.
Напомним, весной 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия он почувствовал недомогание. Его немедленно доставили в один из городских госпиталей, где позже была сделана операция. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что он сможет вновь выступать на высоком уровне.
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