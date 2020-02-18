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Бартомеу встретится с футболистами «Барселоны», чтобы обсудить скандал с критикой игроков

Бартомеу встретится с футболистами «Барселоны», чтобы обсудить скандал с критикой игроков
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу планирует встретиться с футболистами, чтобы прояснить ситуацию со скандалом в социальных сетях, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, Бартомеу хочет успокоить игроков, которые оказались вовлечены в скандальную ситуацию.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заключила контракт с компанией i3 Ventures для защиты имиджа Бартомеу в социальных сетях. Также цель компании состояла в том, чтобы нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Нападениям подвергались социальные сети таких людей, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Напомним, что Бартомеу выступил с заявлением, в котором отверг все обвинения.

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