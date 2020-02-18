«Локомотив» обыграл «Волеренгу» благодаря голам Эдера и Жемалетдинова
В товарищеском матче «Локомотив» встречался с норвежским клубом «Волеренга». Игра завершилась победой российской команды со счётом 2:0.
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард Рифат Жемалетдинов упрочил преимущество «железнодорожников» в счёте.
Вторая товарищеская игра «железнодорожников» на сборе состоится 22 февраля. Соперником московской команды станет «Чайка».
«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
20:16
-
20:10
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:32
-
19:13
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
17:49
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:20
-
17:04
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:11
-
14:55
Партнерский контент