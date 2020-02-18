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«Локомотив» обыграл «Волеренгу» благодаря голам Эдера и Жемалетдинова

«Локомотив» обыграл «Волеренгу» благодаря голам Эдера и Жемалетдинова
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Локомотив» встречался с норвежским клубом «Волеренга». Игра завершилась победой российской команды со счётом 2:0.

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард Рифат Жемалетдинов упрочил преимущество «железнодорожников» в счёте.

Вторая товарищеская игра «железнодорожников» на сборе состоится 22 февраля. Соперником московской команды станет «Чайка».

«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 февраля 2020, вторник. 18:00 МСК
Волеренга
Осло, Норвегия
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 Эдер – 3'   0:2 Жемалетдинов – 42'
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