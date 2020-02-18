«Уфа» обыграла швейцарский клуб в контрольном матче

«Уфа» в контрольном матче обыграла швейцарский клуб «Рапперсвиль» со счётом 2:1. Встреча состоялась в испанском городе Бенидорм, в котором российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Победу уфимцам принесли голы Вячеслава Кротова и Оливье Тилля.

Уфа (Россия) – Рапперсвиль (Швейцария) – 2:1 (2:1)

Голы: Кротов (6), Тилль (34) — Зенуни (20)

«Уфа» (стартовый состав): Беленов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк, Кротов.

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ башкирский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Краснодаром».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020