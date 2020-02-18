Брат Погба: все знают, что Поль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем хавбека «красных дьяволов».



«Все знают, что Поль хочет покинуть „Манчестер Юнайтед“. Он хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы. Мы все знаем, что этого не будет в „Манчестер Юнайтед“. Посмотрим, что произойдёт летом», — приводит слова Матиаса Погба Goal.com со ссылкой на El Chiringuito TV.



Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что основными претендентами на 26-летнего французского полузащитника являются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Райола: Погба – не собственность Сульшера. Надеюсь, он не думает, что Поль его пленник