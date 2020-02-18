Брат Погба: все знают, что Поль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем хавбека «красных дьяволов».
«Все знают, что Поль хочет покинуть „Манчестер Юнайтед“. Он хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы. Мы все знаем, что этого не будет в „Манчестер Юнайтед“. Посмотрим, что произойдёт летом», — приводит слова Матиаса Погба Goal.com со ссылкой на El Chiringuito TV.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что основными претендентами на 26-летнего французского полузащитника являются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Райола: Погба – не собственность Сульшера. Надеюсь, он не думает, что Поль его пленник
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
20:16
-
20:10
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:32
-
19:13
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
17:49
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:20
-
17:04
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:11
-
14:55
Партнерский контент