«Оренбург» разгромил клуб из Гибралтара в товарищеском матче
«Оренбург» в товарищеском матче разгромил клуб «Европа» из Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Испании, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Победу оренбургскому клубу принесли голы Рикарду Алвеша, Данила Липового и Артёма Кулишева.
«Оренбург» (Россия) — «Европа» (Гибралтар) — 3:0 (0:0)
Голы: Алвеш (59), Липовой (83), Кулишев (87)
«Оренбург»: Климович, Кулишев, Шахов, Готлиб, Лапшов, Зотов, Рогич (Куат, 54), Капленко (Липовой, 78), Алвеш, Липовой (Чуканов, 46), Фамейе
«Оренбург», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ клуб проведёт 28 февраля в гостях с «Крыльями Советов».
Гол Деспотовича принёс «Оренбургу» победу в товарищеском матче с «Далянем»
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