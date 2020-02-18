«Оренбург» разгромил клуб из Гибралтара в товарищеском матче

«Оренбург» в товарищеском матче разгромил клуб «Европа» из Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Испании, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Победу оренбургскому клубу принесли голы Рикарду Алвеша, Данила Липового и Артёма Кулишева.

«Оренбург» (Россия) — «Европа» (Гибралтар) — 3:0 (0:0)

Голы: Алвеш (59), Липовой (83), Кулишев (87)

«Оренбург»: Климович, Кулишев, Шахов, Готлиб, Лапшов, Зотов, Рогич (Куат, 54), Капленко (Липовой, 78), Алвеш, Липовой (Чуканов, 46), Фамейе

«Оренбург», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ клуб проведёт 28 февраля в гостях с «Крыльями Советов».