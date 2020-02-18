Фигу: Мбаппе стал бы отличным усилением для «Реала»

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о возможном переходе в «Королевский клуб» нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Возраст ничего не значит, если у вас есть все необходимые качества. Важно, что он продолжает прогрессировать, хочет становиться лучше с каждым днём. Тогда так он сможет достичь всего, чего захочет.
Мбаппе — молодой игрок, один из лучших в мире, а также один из самых дорогих. Он выступает за клуб, который не испытывает финансовых проблем. Не знаю, возможно ли приобрести его. Но он стал бы отличным усилением для „Реала“, — приводит слова Фигу RMC Sport.
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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