Фигу: Мбаппе стал бы отличным усилением для «Реала»

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о возможном переходе в «Королевский клуб» нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Возраст ничего не значит, если у вас есть все необходимые качества. Важно, что он продолжает прогрессировать, хочет становиться лучше с каждым днём. Тогда так он сможет достичь всего, чего захочет.



Мбаппе — молодой игрок, один из лучших в мире, а также один из самых дорогих. Он выступает за клуб, который не испытывает финансовых проблем. Не знаю, возможно ли приобрести его. Но он стал бы отличным усилением для „Реала“, — приводит слова Фигу RMC Sport.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.