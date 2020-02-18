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Лодыгин стал игроком тульского «Арсенала»

Лодыгин стал игроком тульского «Арсенала»
Футбол / РПЛ 0

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком «Арсенала», сообщает пресс-служба тульского клуба. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2019/2020. Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером.

Фото: Пресс-служба тульского «Арсенала»

В 2019 году 29-летний футболист выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». Цвета петербургского «Зенита» россиянин защищал с 2013 по 2019 год. В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.

Тульский «Арсенал», набрав 25 очков в 19 встречах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».

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