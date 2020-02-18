Лодыгин стал игроком тульского «Арсенала»

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком «Арсенала», сообщает пресс-служба тульского клуба. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2019/2020. Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером.
Фото: Пресс-служба тульского «Арсенала»
В 2019 году 29-летний футболист выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». Цвета петербургского «Зенита» россиянин защищал с 2013 по 2019 год. В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.
Тульский «Арсенал», набрав 25 очков в 19 встречах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».
- 18 февраля 2020
-
22:00Шишкин подписал контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
21:58
-
21:48
-
21:37
-
21:23
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:16
-
20:10
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:32
-
19:13
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
17:49
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:20
-
17:04