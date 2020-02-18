Джан заключил контракт с дортмундской «Боруссией» до 2024 года

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан заключил полноценный контракт с дортмундской «Боруссией», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года и вступает в силу с 1 июля этого года.



Джан перешёл из «Ювентуса» в стан «шмелей» в зимнее трансферное окно на правах аренды. Джан является воспитанником мюнхенской «Баварии». Футболист выступал за леверкузенский «Байер» и «Ливерпуль». В «Ювентус» немец перешёл летом 2018 года на правах свободного агента.

Дортмундская «Боруссия» набрала 42 очка в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария».