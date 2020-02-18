Котин: из защитников ЦСКА больше всего нравится Дивеев
Защитник московского ЦСКА Никита Котин, перешедший в январе из самарских «Крыльев Советов», рассказал, с каких игроков на своей позиции берёт пример.
«Обращаю больше внимания на зарубежных мастеров. В детстве это был Рио Фердинанд из «Манчестер Юнайтед». Сейчас нравится, как выполняет свою роль Серхио Рамос, импонирует самоотдача Вирджила ван Дейка. Ещё отмечу Бонуччи, Компани.
В ЦСКА все защитники сильные, но больше всего мне нравится игра Игоря Дивеева. У него и антропометрия хорошая, и скорость. Ведение единоборств просто отличное», — приводит слова Котина официальный сайт ЦСКА.
Напомним, «армейцы» заключили соглашение с футболистом юношеской сборной России сроком на три с половиной года. В ЦСКА Котин будет выступать под 13-м номером.
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