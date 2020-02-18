«Боруссия» выплатит «Ювентусу» € 25 млн за Джана в течение трёх лет

Туринский «Ювентус» на официальном сайте подтвердил, что дортмундская «Боруссия» выкупила трансфер немецкого полузащитника Эмре Джана.

Сумма трансфера составила € 25 млн. Средства будут выплачены в течение трёх финансовых лет. Прибыль «Ювентуса» от сделки составила € 12,4 млн с учётом накладных расходов.

Джан перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Баварию» и «Байер». За сборную Германии сыграл 25 матчей и забил один гол.



Дортмундская «Боруссия» набрала 42 очка в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария».

Турнирная таблица Бундеслиги-2019/2020