«Атлетико» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар, Коке, Томас, Сауль, Корреа, Мората.



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду также войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Томаш Мусял.



Ответная встреча «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» состоится 11 марта в Ливерпуле.