Шишкин подписал контракт со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским «Спартаком».

Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/2020. Футболист, скорее всего, будет выступать за «Спартак-2». Впрочем, у второй команды двойная заявка с основой красно-белых.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста было «Торпедо», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Роман присоединился к чёрно-белым летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. В нынешней кампании принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.



Шишкин является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2004 по 2010 год. В ходе карьеры игрок выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.