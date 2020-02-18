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«Боруссия» Д — «ПСЖ»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «ПСЖ»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Пари Сен-Жермен» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пищек, Витсель, Джан, Геррейро, Хакими, Азар, Санчо, Холанд.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Т. Силва, Маркиньос, Верратти, Гейе, Курзава, Мёнье, Неймар, Ди Мария, Мбаппе.

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.

Ответная встреча «ПСЖ» с дортмундской «Боруссией» состоится 11 марта в Париже.

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