Дзюба: Карпин? Неприязнь. Черчесов? Огромное уважение
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об отношении к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и наставнику сборной России Станиславу Черчесову.
«Карпин? Неприязнь. Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Его трансформация… Восхищён, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвёл впечатление. Именно личностно», — рассказал Дзюба в интервью YouTube-каналу Gena Miller.
Напомним, конфликт между Дзюбой и Карпиным возник во время их совместной работы в московском «Спартаке».
В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 19 матчей в чемпионате России и забил 11 мячей.
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