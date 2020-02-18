Лодыгин: с большим удовольствием возвращаюсь в Россию

Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин прокомментировал переход в тульский клуб. Напомним, контракт 29-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2019/2020. Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером.



«С большим удовольствием возвращаюсь в Россию! Спасибо тульскому «Арсеналу» за данную возможность», — написал Лодыгин на своей странице в «Инстаграме».



В 2019 году 29-летний футболист выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». Цвета петербургского «Зенита» защищал с 2013 по 2019 год. В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.



Тульский «Арсенал», набрав 25 очков в 19 встречах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».

Лодыгин стал игроком тульского «Арсенала»