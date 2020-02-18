Девушка, требовавшая у Балотелли € 100 тыс., обвинила его в изнасиловании

Неизвестная девушка, которая ранее требовала € 100 тыс. у нападающего «Брешии» Марио Балотелли, обвинила футболиста в изнасиловании, сообщает Gazzetta.it.

Ранее сообщалось, что Балотелли встречался с ней, когда ей было ещё 17 лет. При этом девушка уверяла футболиста, что она уже совершеннолетняя. Когда между ними произошёл половой акт, она раскрыла Марио свой настоящий возраст и потребовала € 100 тыс. за молчание. Так как форвард отказался платить, она обвинила его в насилии. Заявление было подано в полицию два года назад. Тогда он выступал за «Ниццу».

В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (в 14 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей.