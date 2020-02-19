«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Единственный гол на 4-й минуте забил полузащитник Сауль Ньигес. «Ливерпуль» владел мячом 68 процентов времени, но не сумел нанести ни одного удара в створ ворот испанского клуба.

Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта.

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.