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«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Единственный гол на 4-й минуте забил полузащитник Сауль Ньигес. «Ливерпуль» владел мячом 68 процентов времени, но не сумел нанести ни одного удара в створ ворот испанского клуба.

Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта.

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
18 февраля 2020, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Сауль – 4'
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