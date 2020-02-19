«ПСЖ» проиграл «Боруссии» Д в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Холанд оформил дубль

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.



На 69-й минуте счёт в матче открыл норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. На 75-й минуте бразильский форвард «ПСЖ» Неймар сравнял счёт. Через 2 минуты Холанд оформил дубль и вновь вывел «шмелей» вперёд в счёте.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Д состоится 11 марта в Париже. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.