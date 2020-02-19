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«ПСЖ» проиграл «Боруссии» Д в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Холанд оформил дубль

«ПСЖ» проиграл «Боруссии» Д в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Холанд оформил дубль
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

На 69-й минуте счёт в матче открыл норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. На 75-й минуте бразильский форвард «ПСЖ» Неймар сравнял счёт. Через 2 минуты Холанд оформил дубль и вновь вывел «шмелей» вперёд в счёте.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Д состоится 11 марта в Париже. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
18 февраля 2020, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Холанд – 69'   1:1 Неймар – 75'   2:1 Холанд – 77'
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