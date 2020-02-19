Холанд стал первым игроком, который забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал первым футболистом, которому удалось отличиться в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» на своём поле обыграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1. В этой встрече Холанд оформил дубль.
Ранее футболист забил 8 голов за «Ред Булл Зальцбург» на групповом этапе Лиги чемпионов.
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
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Парижане ещё легко отделались в Дортмунде.
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