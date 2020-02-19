Робертсон: «Атлетико» праздновал так, будто уже вышел в следующий раунд

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 4-й минуте забил полузащитник Сауль Ньигес.
«Атлетико» праздновал после матча так, будто вышел в следующий раунд. Им нужно будет вернуться на «Энфилд». Мы знаем, что наши фанаты будут там», — приводит слова Робертсона BT Sport.
Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта.
Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
Расписание матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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