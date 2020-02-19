Клопп: уже через 30 минут три игрока «Атлетико» были на газоне, я не знаю зачем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Мы проиграли, но для меня это не поражение. Это только перерыв. Нужно быть действительно сильным арбитром в такой атмосфере. Очевидно, это было непросто. Сегодня произошло много всего. Через 30 минут уже три их игрока были на газоне, чтобы немного передохнуть, или я не знаю для чего ещё. Сегодня никто не виноват. Впереди у нас длинная пауза и мы этим воспользуемся», — приводит слова Клоппа Metro со ссылкой на BT Sport.

Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.