Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:2).

«Трудно было не играть на протяжении четырёх матчей кряду, но это был не мой выбор. Это решение клуба, врачей. Мы много говорили и мне это не понравилось. Я хотел играть и чувствовал себя хорошо, но клуб испугался, и это отразилось на мне», — приводит слова Неймара RMC Sports.

До матча с «Боруссией» Неймар пропустил три матча в чемпионате Франции и одну игру в Кубке страны.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.