Ещенко – о переходе Смолова в «Сельту»: сыграет с «Барселоной», Месси повозит или тот его

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал переход Фёдора Смолова в «Сельту».
«Федя — красавчик! Рад за него. Написал ему сообщение, но пока не отвечает, жучара. Он давно хотел попробовать себя в Европе. Пусть пробует. Сейчас он по сути играет во второй лиге мира после чемпионата Англии. Сыграет с «Барселоной», Месси повозит или тот его. Удачи ему. Надеюсь, проявит себя. Этот трансфер риск? Если только его в сборную не вызовут. Но это, наверное, надо было с главным тренером национальной команды обсуждать. Если сам Федя этого хотел, надо было ехать», — приводит слова Смолова «Известия».
30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее он выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар».
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