Холанд стал 5-м игроком в истории, который забил 10 голов в дебютном сезоне ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.
Дублем в составе «Боруссии» отметился 19-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд. Теперь на его счету 10 голов и 1 результативная передача в 7 матчах ЛЧ. Как сообщает Opta, Эрлинг стал пятым игроком в истории Лиги/Кубка чемпионов, которому удалось в свой дебютный сезон в этом турнире отметиться 10 и более забитыми голами.
Также это удалось Жюсту Фонтену в сезоне-1958/1959 за «Реймс», Клаудио Сулсеру за «Грассхопер» в сезоне-1978/1979, Садио Мане и Роберто Фирмино за «Ливерпуль» в сезоне-2017/2018.
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
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