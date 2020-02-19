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«Сантос» требует от «Барселоны» ещё € 4,5 млн за трансфер Неймара

«Сантос» требует от «Барселоны» ещё € 4,5 млн за трансфер Неймара
Футбол / Испания 0

«Сантос» хочет получить от «Барселоны» ещё € 4,5 млн за трансфер бразильского нападающего Неймара, сообщает Marca.

По данным источника, в 2013 году клубы договорились не только о денежной компенсации, а также о проведении двух товарищеских матчей, из которых сыгран был только один. В связи с этим бразильский клуб хочет получить неустойку. «Сантос» отправил официальное письмо в каталонский клуб и ждёт ответа в течение пяти дней. В случае отказа от выплаты бразильцы могут подать в суд.

Неймар перешёл в «Барселону» за € 88,2 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории каталонского клуба. В 2017 году «ПСЖ» выкупил форварда за сумму отступных — € 222 млн. Этот трансфер является рекордным в истории футбола.

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