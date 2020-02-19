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Месси поблагодарил партнёров за помощь в завоевании награды «Спортсмен года»

Месси поблагодарил партнёров за помощь в завоевании награды «Спортсмен года»
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями от вручения ему премии «Спортсмен года», которую он разделил с чемпионом мира в Формуле-1 Льюисом Хэмилтоном.

«Для меня было честью получить награду лучшему спортсмену году. Индивидуальные награды невозможно получить без помощи и работы моих партнёров по команде, семьи, друзей и всех людей, которые поддерживают меня. Большое спасибо всем им, а также академии Laureus», — написал Месси в своём «инстаграме», опубликовав фотографию награды.

32-летний Месси был признан лучшим футболистом в мире в 2019 году и получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз. В нынешнем сезоне форвард провёл 27 матчей, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.

Месси впервые с 2014 года не забил в четырёх матчах Примеры подряд
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