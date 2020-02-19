Фавр: «Боруссия» Д должна оставаться оптимистом перед ответным матчем с «ПСЖ»
Главный тренер Люсьен Фавр поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1).
«Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на совсем не обязательный пропущенный гол. Было важно, как команда отреагирует на гол Неймара. Ребята шли вперёд и хотели забить второй.
Ключевой фактор для нас — хорошая защита. Мы знаем, что у нас всегда есть решения в атаке. А вот умная защита — это крайне важно. Мы действовали очень дисциплинировано, и у нас были лучшие шансы в первом тайме, после перерыва также могли забить.
Холанд хорошо защищался в структуре команды, нам это тоже помогло. С ним мы можем играть через длинные забросы или использовать его умение зацепиться за мяч», — цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.
Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
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