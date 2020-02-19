Британский футболист-гей посмертно войдёт в Зал славы

Джастин Фашану, первый и единственный из футболистов-геев в Великобритании, будет посмертно введён в Зал славы Национального музея футбола, сообщает Sky Sports.
По данным источника, церемония состоится сегодня, 19 февраля. Фашану удостоен признания за выдающийся вклад в спорт. 22 года назад он покончил с собой в возрасте 37 лет. Награду получит племянница футболиста Амаль, которая управляет фондом его имени. Фонд создан для освещения вопросов гомофобии и других форм дискриминации как в массовом, так и в профессиональном футболе.
«Это поворотный момент для футбола. Он был очень талантлив, став первым чернокожим игроком стоимостью миллион фунтов стерлингов в Англии», — сказала Амаль.
Фашану выступал за такие известные клубы, как «Норвич Сити», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Манчестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Сыграл один матч за вторую сборную Англии.
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