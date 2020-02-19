Врачи тульского «Арсенала» оказали помощь человеку во время полёта

Врачи тульского «Арсенала» оказали помощь человеку, которому стало плохо во время полёта.

«Команда регулярным рейсом из аэропорта Шереметьево прилетела в Анталью. Во время полёта один из пассажиров почувствовал себя плохо и потерял сознание. Незамедлительно пришли на помощь главный врач красно-жёлтых Александр Резепов и врач команды Эдуард Пысин. Наши врачи быстро поставили диагноз и оказали квалифицированную помощь пассажиру. По прилёте в аэропорт Антальи передали его в руки турецких медиков», — сообщается на официальном сайте «канониров».

«Арсенал», набрав 25 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ клуб проведёт 1 марта на выезде с «Сочи».