Туре: боюсь за «Манчестер Сити» в матче с «Реалом»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Я бы хотел, чтобы соперником „Манчестер Сити“ стал „Лион“ или подобный клуб, так как с „Реалом“ им будет очень сложно. Посмотрим, что произойдёт. «Реал» вполне может победить «Сити». Все ждут их в четвертьфинале, в полуфинале. Честно говоря, я боюсь за «Манчестер Сити», — приводит слова Туре AS со ссылкой на Omnisport.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в Мадриде 26 февраля. Ответная встреча пройдёт в Манчестере 17 марта.

Ранее «Манчестер Сити» и «Реал» встречались в еврокубках четырежды. Две победы одержал «Реал», и дважды была зафиксирована ничья.