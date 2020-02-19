В «Томи» подтвердили финансовую поддержку от «Газпрома»

Пресс-служба «Томи» прокомментировала факт получения денежных средств от «Газпрома» в качестве финансовой поддержки клуба.
«Договорённости между «Томью» и акционерами достигнуты. Деньги стали поступать футболистам и сотрудникам клуба. В этом сезоне у нас всё гораздо лучше, чем в прошлом, мы не потеряли игроков. Надеемся, что эти деньги помогут нам закрыть долги и ровно провести оставшуюся часть сезона. Футбольный клуб «Томь» всегда держался.
Да, мы испытывали сложности, но знали, что эти проблемы решаемы. Теперь мы можем планомерно проводить концовку чемпионата и не переживать, что нас будет трясти в конце сезона. Сергей Анатольевич Жвачкин (губернатор Томской области. — Прим. «Чемпионата») не бросает команду и всегда переживает за неё, поддерживает, не отворачивается от клуба, помогает решить все проблемы», — сообщили в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
- 19 февраля 2020
-
11:45
-
11:32
-
11:32
-
11:28
-
11:02
-
10:54
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:16
-
10:02
-
09:47
-
09:41
-
09:28
-
09:17
-
08:36
-
08:15
-
08:08
-
05:11
-
04:28
-
04:04
-
03:25
-
03:10
-
02:58
-
02:32
-
02:02
-
01:45
-
01:20
-
00:53
-
00:49
-
00:25
-
00:06
- 18 февраля 2020
-
23:38
-
23:32
-
23:21