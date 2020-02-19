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В «Томи» подтвердили финансовую поддержку от «Газпрома»

В «Томи» подтвердили финансовую поддержку от «Газпрома»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба «Томи» прокомментировала факт получения денежных средств от «Газпрома» в качестве финансовой поддержки клуба.

«Договорённости между «Томью» и акционерами достигнуты. Деньги стали поступать футболистам и сотрудникам клуба. В этом сезоне у нас всё гораздо лучше, чем в прошлом, мы не потеряли игроков. Надеемся, что эти деньги помогут нам закрыть долги и ровно провести оставшуюся часть сезона. Футбольный клуб «Томь» всегда держался.

Да, мы испытывали сложности, но знали, что эти проблемы решаемы. Теперь мы можем планомерно проводить концовку чемпионата и не переживать, что нас будет трясти в конце сезона. Сергей Анатольевич Жвачкин (губернатор Томской области. — Прим. «Чемпионата») не бросает команду и всегда переживает за неё, поддерживает, не отворачивается от клуба, помогает решить все проблемы», — сообщили в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

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