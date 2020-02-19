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«Лос-Анджелес Гэлакси» намерен подписать Месси

«Лос-Анджелес Гэлакси» намерен подписать Месси
Футбол / Испания 0

«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает официальный сайт MLS со ссылкой на Radio Continental.

По данным источника, представители американского клуба уже провели предварительные переговоры с отцом футболиста. «Лос-Анджелес Гэлакси» хочет подписать звёздного игрока, который заменит шведского нападающего Златана Ибрагимовича, перешедшего в «Милан».

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть «Барселону» из-за конфликта с руководством клуба. Форвард поругался со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем. Также появилась информация, что клуб оплачивал услуги компании, которая критиковала 32-летнего аргентинца в социальных сетях.

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