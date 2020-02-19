Холанд в матче с «ПСЖ» пробежал 60 метров со скоростью, близкой к рекордной

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был близок к мировому рекорду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1), сообщает Niewsblad.

После подачи углового у ворот немецкого клуба норвежский форвард, убегая в контратаку, совершил спринт на более чем 60 метров, потратив на это всего 6,64 секунды. До мирового рекорда, который составляет 6,34 секунды, футболисту не хватило 0,3 секунды.

После оформления дубля в ворота «ПСЖ» на счету Холанда стало 10 голов и 1 результативная передача в 7 матчах Лиги чемпионов. Норвежец стал пятым игроком в истории Лиги/Кубка чемпионов, которому удалось в свой дебютный сезон в этом турнире отметиться 10 и более забитыми голами. Также футболист был признан лучшим игроком матча.

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.