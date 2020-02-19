Гуллит: ван Дейк ужасно сыграл в матче с «Атлетико»

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит подверг критике голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за его игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:1).

«Ван Дейк ужасно сыграл в матче с „Атлетико“. Он подарил сопернику угловой, который привёл к голу. Его действия были неуклюжими. „Атлетико“ немного повезло, и они забили гол.

Футболисты «Ливерпуля» знают, что забивают много голов на «Энфилде». Но в ответном матче они должны действовать лучше и быстрее», — приводит слова Гуллита The Mirror со ссылкой на beIN SPORTS.



Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 11 марта в Англии.

В нынешнем сезоне 28-летний ван Дейк провёл 36 матчей и забил четыре гола.