«Реал» не готов предложить за Погба больше € 60 млн

«Манчестер Юнайтед» может получить значительно меньшую сумму за трансфер полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, мадридский «Реал», который интересуется игроком, не готов предложить за француза более € 60 млн. «Ювентус» также претендует на игрока, но не ожидается, что его предложение будет значительно выше предложения испанцев. Такая сумма обусловлена тем, что 26-летний полузащитник сам выразил желание покинуть команду, а летом останется всего год по его контракту с «Манчестер Юнайтед». Ранее английский клуб установил ценник за игрока в € 140 млн.

Поль Погба выступал за туринский «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги французский футболист провёл за «Юнайтед» семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.