«Не расстраивайте Мамаева». «Ростов» пригласил болельщиков на матч с ЦСКА

Пресс-служба «Ростова» анонсировала матч 21-го тура чемпионата России с ЦСКА, призвав болельщиков посетить игру.

«Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА. Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!» — сообщается в «твиттере» ростовского клуба.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 9 марта на стадионе «Ростов Арена». В первом круге ростовчане обыграли «армейцев» на выезде со счётом 3:1.

«Ростов», набрав 34 очка в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — на четвёртом месте. Лидером турнира является «Зенит» (45).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020