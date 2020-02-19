«Не расстраивайте Мамаева». «Ростов» пригласил болельщиков на матч с ЦСКА
Пресс-служба «Ростова» анонсировала матч 21-го тура чемпионата России с ЦСКА, призвав болельщиков посетить игру.
«Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА. Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!» — сообщается в «твиттере» ростовского клуба.
Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 9 марта на стадионе «Ростов Арена». В первом круге ростовчане обыграли «армейцев» на выезде со счётом 3:1.
«Ростов», набрав 34 очка в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — на четвёртом месте. Лидером турнира является «Зенит» (45).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче
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