Терри уверен, что «Челси» завершит сезон в топ-4 английской Премьер-лиги

Бывший защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением о перспективах лондонского клуба в этом сезоне английской Премьер-лиги.

«В «Челси» начинается очень важный отрезок в сезоне. Матч с «Тоттенхэмом» — идеальный матч, чтобы ответить на все неудачные результаты. Это дерби является, пожалуй, станет самым серьёзным матчем. На «Стэмфорд Бридж» будет очень шумно. Это возможность для игроков показать, что значит для них этот матч и показать, что они хотят сражаться за футболку и эмблему на груди. Но будет тяжело

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сейчас провели несколько качественных матчей, в то время как «Челси» слегка сдал обороты. Однако я думаю, «Челси» переключит обеспечит себе место в четвёрке», — приводит слова Терри Metro.

