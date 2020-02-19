Марадоне принесли неизвестное вещество во время игры. Помощники сразу закрыли его от камер

Главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал в неоднозначную ситуацию во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль» (0:1).

Помощник специалиста принёс ему неизвестное вещество. После этого ассистенты аргентинского специалиста закрыли Марадону от камер.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Dr Tangalanga.

В бытность футболистом Марадона неоднократно употреблял наркотики. После завершения карьеры легендарный аргентинец не отказался от пагубной привычки.

Напомним, Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира—2018 между сборными Аргентины и Нигерии. Он не мог самостоятельно покинуть своё место на трибуне.

«Химнасия и Эсгрима», набрав 17 очков, занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.