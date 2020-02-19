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Марадоне принесли неизвестное вещество во время игры. Помощники сразу закрыли его от камер

Марадоне принесли неизвестное вещество во время иг
Марадоне принесли неизвестное вещество во время игры. Помощники сразу закрыли его от камер
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал в неоднозначную ситуацию во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль» (0:1).

Помощник специалиста принёс ему неизвестное вещество. После этого ассистенты аргентинского специалиста закрыли Марадону от камер.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Dr Tangalanga.

В бытность футболистом Марадона неоднократно употреблял наркотики. После завершения карьеры легендарный аргентинец не отказался от пагубной привычки.

Напомним, Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира—2018 между сборными Аргентины и Нигерии. Он не мог самостоятельно покинуть своё место на трибуне.

«Химнасия и Эсгрима», набрав 17 очков, занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

Марадона упал во время матча своей команды. После игры он расплакался. Видео
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