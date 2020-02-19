Капитан «Уотфорда» стал покровителем ЛГБТ-группировки болельщиков клуба
Капитаны мужской и женской команд «Уотфорда» Трой Дини и Хелен Уорд стали покровителями ЛГБТ-группировки «Гордые шершни», сообщается на официальном сайте клуба.
«Гордые шершни», которые являются фан-клубом «Уотфорда», были организованы в 2018 году. Группировка борется с гомофобией и всеми видами дискриминации.
«Я рад стать покровителем «Гордых шершней» и союзником для наших фанатов из сообщества ЛГБТ. Это говорит о том, что наш клуб снова лидирует в своей работе по установлению равенства. Это большая честь для меня», — сказал Дини.
«Я рада принять приглашение «Гордых шершней» стать их покровителем. Очень важно, чтобы мы продолжали оставаться едиными как один клуб и продвигали единый фронт против всех видов дискриминации», — заявила Уорд.
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