Капитан «Уотфорда» стал покровителем ЛГБТ-группировки болельщиков клуба

Капитаны мужской и женской команд «Уотфорда» Трой Дини и Хелен Уорд стали покровителями ЛГБТ-группировки «Гордые шершни», сообщается на официальном сайте клуба.

«Гордые шершни», которые являются фан-клубом «Уотфорда», были организованы в 2018 году. Группировка борется с гомофобией и всеми видами дискриминации.

«Я рад стать покровителем «Гордых шершней» и союзником для наших фанатов из сообщества ЛГБТ. Это говорит о том, что наш клуб снова лидирует в своей работе по установлению равенства. Это большая честь для меня», — сказал Дини.

«Я рада принять приглашение «Гордых шершней» стать их покровителем. Очень важно, чтобы мы продолжали оставаться едиными как один клуб и продвигали единый фронт против всех видов дискриминации», — заявила Уорд.