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Клопп — о замене Мане: боялся, что соперник будет падать, если Садио будет глубоко дышать

Клопп — о замене Мане: боялся, что соперник будет падать, если Садио будет глубоко дышать
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал замену нападающего клуба Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).

Садио Мане получил жёлтую карточку за удар локтем в голову защитника мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько на 40-й минуте встречи.

«Я слегка опасался, что соперник начнёт падать, даже если Садио будет просто глубоко дышать. Я не хотел, чтобы такое произошло, потому принял решение заменить его», – цитирует Клоппа корреспондент The Independent.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 11 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». Действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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