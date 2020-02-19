Хавбек сборной Ирака Хади провёл первую тренировку с «Крыльями Советов»
Полузащитник сборной Ирака Саафа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Сегодня футболист провёл первую тренировку с самарским клубом. Сообщалось, что игрок недавно прошёл медосмотр для «Крыльев Советов».
Саафа Хади принял участие в 8 матчах в текущем сезоне на клубном уровне. 21-летний футболист забил один мяч. Также на счету полузащитника 14 матчей за национальную команду Ирака.
«Крылья Советов» располагаются на предпоследнем, 15-м месте в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне. У самарского клуба в активе 18 очков в 19 турах. Следующий матч в чемпионате России подопечные Миодрага Божовича проведут с дома с «Оренбургом». Встреча состоится 28 февраля.
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