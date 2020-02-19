«Барселона» проведёт экстренное заседание правления клуба

«Барселона» планирует сегодня вечером провести заседание правления клуба, чтобы обсудить последние события, произошедшие в команде, сообщает Sport.es.
По информации источника, встреча будет проходить под председательством президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в сопровождении четырёх вице-президентов, секретаря совета директоров и генерального директора команды. Изначально встреча руководства должна была состояться 28 февраля.
На заседании будет обсуждаться ситуация с компанией, которую клуб нанял для мониторинга социальных сетей и поддержки имиджа президента клуба. Но оказалось, что в компании были наняты фейковые аккаунты для очернения репутации игроков в лице Лионеля Месси, Жерара Пике и других.
Также «Барселона» планирует подтвердить трансфер нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, стоимость которого составит € 20 млн. Руководство Ла Лиги разрешило «Барселоне» в течение 15 дней приобрести нового нападающего вне трансферного окна в связи с травмой Луиса Суареса и Усмана Дембеле, при условии, что это будет игрок, выступающий в чемпионате Испании.
- 19 февраля 2020
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