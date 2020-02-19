Лодыгин провёл первую тренировку в тульском «Арсенале»
Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин провёл первую тренировку в составе тульской команды, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
В 2019 году 29-летний футболист выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». Цвета петербургского «Зенита» защищал с 2013 по 2019 год. В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.
Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером. Контракт 29-летнего голкипера тульским клубом рассчитан до конца сезона-2019/2020.
«Арсенал», набрав 25 очков в 19 встречах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на текущий момент является «Зенит».
Лодыгин: с большим удовольствием возвращаюсь в Россию
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