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«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 19 февраля в 23:00

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 19 февраля в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «РБ Лейпциг». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тоттенхэм Хотспур» — «РБ Лейпциг» на «Чемпионате»

Обслужит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ему будут ассистировать судьи на линиях Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Халил Мелер.

Ответная встреча «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта в Лейпциге.

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