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Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешёл в китайский клуб «Чанчунь Ятай»

Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешёл в китайский клуб «Чанчунь Ятай»
Футбол / Прочие турниры 0

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре, известный российским болельщикам по игре за ЦСКА и «Амкар», стал игроком «Чанчунь Ятай», сообщается на официальном сайте китайского клуба.

Футболист перешёл в новый клуб из «Сычуань Лонгфор» на правах свободного агента. Условия личного контракта игрока не разглашаются. Клуб «Чанчунь Ятай» выступает во втором по силе дивизионе Китая.

Сразу же после подписания контракта Оланаре опубликовал видео, в котором выразил надежду на скорейшее окончание эпидемии коронавируса.

В августе 2018 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре по обоюдному согласию. Аарон перешёл в стан «армейцев» из «Гуанчжоу Фули» в 2016 году. В составе ЦСКА он провёл 28 матчей и стал автором четырёх забитых мячей. Ранее он выступал в Нигерии и Норвегии. Во второй половине сезона-2017/2018 Оланаре выступал на правах аренды за пермский «Амкар".

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